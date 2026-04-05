Москва5 апр Вести.Российские бойцы часто завладевают беспилотными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые изучают и улучшают, заявил командир с позывным Комикс в интервью РИА Новости.

Чаще всего трофейными становятся дроны - "ждуны", которые добираются до позиций и ждут удачного момента для атаки. Российские бойцы перекусывают у такого дрона кабель, разминируют и отправляют аппарат в мастерскую, отметил Комикс.

Сейчас у нас можем наблюдать трофейный дрон на 15-дюймовой раме. Также он у нас сидел на "ждуне". Ребята его обезвредили, принесли нам. И вот наши мастера начали его переделывать передает РИА Новости слова Комикса

Боец подчеркнул, что к трофейному дрону добавлены моторы и лучи. Российские операторы намерены увеличить грузоподъемность аппарата в два раза.

Между тем боец с позывным Сенат рассказал ИС "Вести", что БПЛА "Молния" российского производства помогают закрыть врагу небо на краматорском направлении.