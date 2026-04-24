Дроны ВС РФ на оптоволокне приводят в ужас украинских солдат

Москва24 апр Вести.Российские оптоволоконные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) наводят ужас на украинских боевиков.

Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Особую тревогу солдат ВСУ вызывает то, что российские дроны могут поджидать их практически в любом месте.

Самые обычные FPV-дроны на оптоволокне обладают фактором, наводящим страх на противника: они повсюду. На любом перекрестке, в поле, на выходе из лесополосы сказал собеседник агентства

Он пояснил, что дрон зачастую начинает движение с расстояния около 15 метров, когда боевик даже не успевает снять с автомата предохранитель.

Осознание того, что каждый твой шаг может привести к такому дрону, буквально сводит солдат ВСУ с ума заявил представитель силовых структур

В феврале этого года тульские разработчики беспилотников запустили в серийное производство новый тяжелый FVP-дрон на оптоволокне, способный нести до 2,5 раз больше взрывчатки, чем малые 10-дюймовые БПЛА.