Москва28 апр Вести.Российские военнослужащие регулярно уничтожают немецкие беспилотные летательные аппараты с вертикальным взлетом Vector, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) на добропольском направлении. Об этом сообщил РИА Новости командир взвода 61-й гвардейской бригады морской пехоты, действующей в составе группировки войск "Центр", с позывным Дрост.

Противник очень часто летает на этих аппаратах. Мы регулярно их уничтожаем, стоимость одного – около 200 тысяч евро сказал военнослужащий

Он также описал порядок действий при обнаружении беспилотника. По его словам, после поступления информации о взлете расчет получает сигнал по радиосвязи, выдвигается в район и работает по цели. Дрост подчеркнул, что дроны на добропольском направлении уничтожаются системно .

Бывает, что за день сбиваем по три-четыре аппарата. В целом таких дронов у противника много добавил военнослужащий

Немецкая компания Quantum Systems, занимающаяся разработкой беспилотных систем, поставляет аппараты Vector Украине с мая 2022 года. Также компания планировала расширить производство и поставки, включая открытие предприятия на украинской территории.

14 апреля Германия и Украина заключили соглашение об оборонном сотрудничестве. Две страны договорились о новом пакете помощи, включая сферу ПВО, дронов и боеприпасов.