Минобороны сообщило об ударах по местам запуска дронов ВСУ

ВС РФ нанесли удары по местам производства и запуска украинских дронов Минобороны сообщило об ударах по местам запуска дронов ВСУ

Москва6 июн Вести.Российские военные нанесли удары по местам производства, хранения и площадкам запуска беспилотников ВСУ. Об этом сообщается в сводке за сутки Минобороны России.

Кроме того, были обстреляны пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.

По данным Минобороны, под удар также попали объекты топливной, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, задействованные в интересах военных.

В ведомстве добавили, что за сутки украинская армия потеряла около 1275 боевиков.

Кроме того, в зоне ответственности "Южной" группировки войск был уничтожен танк Leopard немецкого производства.

В субботу стало известно, что бойцы "Севера" взяли под контроль населенный пункт Шевченко в Харьковской области.