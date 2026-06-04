МО РФ: за сутки атакованы места хранения и запуска БПЛА ВСУ

Армия России ударила по местам запуска дронов ВСУ МО РФ: за сутки атакованы места хранения и запуска БПЛА ВСУ

Москва4 июн Вести.Российские военнослужащие в течение прошедших суток поразили места хранения и площадки запуска беспилотников дальнего действия украинских боевиков. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

Российская армия также нанесла удары по объектам транспортной и энергетической структуры на украинской территории, которые используют ВСУ.

Нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия… а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах говорится в сообщении ведомства

Суточные потери противника в зоне спецоперации составили порядка 1420 военнослужащих. В зоне ответственности "Северной" группировки российских войск ВСУ потеряли более 195 солдат, "Южной" – до 165, "Центральной" – свыше 370, "Восточной" – до 430. Кроме того, военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили до 50 военных ВСУ.

Под контроль российских войск также перешел населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. Село освобождено в результате решительных действий подразделений Восточной группировки.