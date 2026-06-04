Москва4 июнВести.Российские военнослужащие в течение прошедших суток поразили места хранения и площадки запуска беспилотников дальнего действия украинских боевиков. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.
Российская армия также нанесла удары по объектам транспортной и энергетической структуры на украинской территории, которые используют ВСУ.
Нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия… а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районахговорится в сообщении ведомства
Суточные потери противника в зоне спецоперации составили порядка 1420 военнослужащих. В зоне ответственности "Северной" группировки российских войск ВСУ потеряли более 195 солдат, "Южной" – до 165, "Центральной" – свыше 370, "Восточной" – до 430. Кроме того, военнослужащие группировки "Днепр" уничтожили до 50 военных ВСУ.
Под контроль российских войск также перешел населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. Село освобождено в результате решительных действий подразделений Восточной группировки.