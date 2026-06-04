Минобороны: ВС РФ освободили Комсомольское в Запорожской области Российские войска освободили Комсомольское в Запорожской области

Москва4 июн Вести.Российские войска освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ.

Населенный пункт контролируют бойцы группировки ВС РФ "Восток".

Как уточнили в военном ведомстве, военнослужащие группировки также нанесли поражение боевикам и технике двух бригад, а также трех штурмовых полков ВСУ у населенных пунктов Самойловка, Любицкое, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Потери противника составили порядка 430 боевиков.

В понедельник, 1 июня, стало известно об освобождении населенного пункта Тихоновка в Донецкой Народной Республике.