Москва4 июнВести.Российские войска освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области, говорится в сводке Минобороны РФ.
Населенный пункт контролируют бойцы группировки ВС РФ "Восток".
Как уточнили в военном ведомстве, военнослужащие группировки также нанесли поражение боевикам и технике двух бригад, а также трех штурмовых полков ВСУ у населенных пунктов Самойловка, Любицкое, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Потери противника составили порядка 430 боевиков.
В понедельник, 1 июня, стало известно об освобождении населенного пункта Тихоновка в Донецкой Народной Республике.