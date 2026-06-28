МО: освобождены Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской

ВС РФ освободили Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовку в Запорожской МО: освобождены Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской

Москва28 июн Вести.Подразделения группировки войск "Восток" Вооруженных сил (ВС) РФ освободили населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской, сообщает Минобороны России.

Освободили населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области говорится в заявлении оборонного ведомства

Также в МО РФ сообщили, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь авиабомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 590 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).