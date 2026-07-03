Москва3 июлВести.Российские войска освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, благодаря освобождению Александровки, Вооруженные силы Российской Федерации укрепили положение на правом берегу Волчьей и создали условия для продвижения к Покровскому.
В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали активные наступательные действия. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Александровка Днепропетровской областиотметили в пресс-службе
Как ранее сообщили в Минобороны, за неделю российские войска освободили 11 населенных пунктов.