Российская армия освободила Александровку в Днепропетровской области Минобороны: ВС РФ освободили Александровку в Днепропетровской области

Москва3 июл Вести.Российские войска освободили населенный пункт Александровка в Днепропетровской области, говорится в сводке Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, благодаря освобождению Александровки, Вооруженные силы Российской Федерации укрепили положение на правом берегу Волчьей и создали условия для продвижения к Покровскому.

В течение недели подразделения группировки войск "Восток" продолжали активные наступательные действия​​​. За истекшие сутки освобожден населенный пункт Александровка Днепропетровской области отметили в пресс-службе

Как ранее сообщили в Минобороны, за неделю российские войска освободили 11 населенных пунктов.