Москва19 июлВести.Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны украинской армии.
И освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской областидобавили в Минобороны
Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения "Центра" освободили село Ленина, а также продолжили наступление на добропольском направлении.
Сообщалось также, что российская армия в течение недели освободила семь населенных пунктов – пять в Харьковской области и два в Донецкой Народной Республике.