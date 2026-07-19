ВС РФ освободили Вольное в Днепропетровской области МО: российские войска освободили Вольное в Днепропетровской области

Москва19 июл Вести.Вооруженные силы России освободили населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны украинской армии.

И освободили населенный пункт Вольное Днепропетровской области добавили в Минобороны

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что подразделения "Центра" освободили село Ленина, а также продолжили наступление на добропольском направлении.

Сообщалось также, что российская армия в течение недели освободила семь населенных пунктов – пять в Харьковской области и два в Донецкой Народной Республике.