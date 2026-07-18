Москва18 июл Вести.Подразделения группы войск "Центр" Вооруженных сил Российской Федерации освободили село Ленина, а также продолжили наступление на добропольском направлении. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

Об успехах "Центральной" группировки он рассказал в ходе инспекции выполнения боевых задач соседней группы войск "Запад".

Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого подчеркнул Герасимов

Он добавил, что военнослужащие группировки "Центр" продолжают развивать наступление севернее города Красноармейска и ведут бои в городе Доброполье и в поселке Анновка.

Ранее Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину о начале завершающего этапа освобождения города Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.