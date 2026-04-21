Москва21 апр Вести.Подразделения группировки войск "Запад" освободили около 70% территории города Красный Лиман в ДНР. Об этом заявил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на совещании в "Южной" группировке войск.

Наиболее активные боевые действия, по его словам, ведутся на краснолиманском направлении, освобождение города продолжается.

Кроме того, военнослужащие группировки "Запад" ведут уличные бои в населенных пунктах Боровая, Святогорск, Студенок и Старый Караван.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что в ходе летней кампании ВС РФ могут освободить Сумы.