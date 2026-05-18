Москва18 маяВести.Российские военные продвигаются на краснолиманском направлении. ВС РФ взяли под контроль 85% Красного Лимана, заявил в интервью ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.
Здесь мы видим продолжающиеся еще городские бои в самом Красном Лимане. По заявлению Министерства обороны Российской Федерации, сейчас под контролем наших подразделений порядка 85% данного населенного пунктасказал Пушилин
Он добавил, что ВС РФ также улучшают свои позиции у парка Святые Горы, продвигаются в районах ранее освобожденных Татьяновки и Пришиба.
Кроме того, есть продвижения в освобождении Святогорска.