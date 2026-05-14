Москва14 мая Вести.По словам главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина, в настоящее время Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) улучшают свои позиции в боях за Красный Лиман. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

В самом Красном Лимане продолжаются бои на северо-западе. В восточной и в юго-восточной частях города - улучшаются наши позиции, идет охват населенного пункта сказал Пушилин

Ранее он сообщил, что российские войска на пути к Славянску освобождают Красный Лиман и продвигаются к Святогорску.

До этого сообщалось, что боевики ВСУ разграбили Красный Лиман и держат жителей в заложниках.