ВС РФ завершают уничтожение разрозненных украинских сил в Красном Лимане Российские войска в Красном Лимане завершают уничтожение разрозненных сил ВСУ

Москва9 июл Вести.Военные ВС РФ завершают уничтожение разрозненных сил ВСУ в городе Красный Лиман в ДНР, говорится в сводке Минобороны России о ходе СВО.

В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии завершают уничтожение разрозненных сил противника информирует военное ведомство

За сутки в Красном Лимане уничтожены более 15 украинских военнослужащих, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов, отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин говорил, что российские военные продолжают занимать все новые позиции в Красном Лимане, а кое-где уже начались зачистка и разминирование.