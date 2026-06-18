ВС РФ продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане МО: ВС РФ продолжают уничтожение разрозненных подразделений ВСУ в Красном Лимане

Москва18 июн Вести.Штурмовые отряды ВС РФ продолжают ликвидировать разрозненные подразделения Вооруженных сил Украины в населенном пункте Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

За сутки подразделения 67-й дивизии, наступая в северо-западной части города, овладели семью опорными пунктами и 48 зданиями. В районе улиц Главная и Покровская блокирована группа боевиков из состава 120-й бригады теробороны говорится в сообщении ведомства

В публикации отмечается, что за прошедшие сутки российская армия уничтожила до 20 украинских боевиков, семь единиц военной техники, а также пять дистанционно управляемых роботизированных комплексов.

Кроме того, всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери ВСУ составили порядка 210 боевиков, 18 автомобилей, две боевые бронированные машины, а также две самоходные артиллерийские установки.

Ранее также сообщалось об освобождении населенного пункта Рай-Александровка в ДНР.