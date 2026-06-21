Минобороны: ВС РФ взяли под контроль 53 здания в Красном Лимане за сутки

ВС РФ зачистили еще 53 здания в Красном Лимане Минобороны: ВС РФ взяли под контроль 53 здания в Красном Лимане за сутки

Москва21 июн Вести.Российские военнослужащие за сутки очистили от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще 53 здания в населенном пункте Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.

Подчеркивается, что штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города.

Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели 12-ю опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 53 здания говорится в сообщении

В ведомстве уточнили, что российская армия ликвидировала в Красном Лимане более 30 боевиков. Кроме того, противник потерял бронеавтомобиль HMMWV производства США с личным составом, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса.

Ранее в МО РФ сообщили, что ВС РФ берут в "огневой мешок" остатки ВСУ в Красном Лимане. Российские военнослужащие лишают киевских боевиков возможности перегруппироваться.