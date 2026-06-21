Москва21 июнВести.Российские военнослужащие за сутки очистили от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще 53 здания в населенном пункте Красный Лиман в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке.
Подчеркивается, что штурмовые отряды 25-й армии продвигаются в северо-западной части города.
Подразделения 31-го и 37-го полков 67-й мотострелковой дивизии овладели 12-ю опорными пунктами противника и очистили от украинских вооруженных формирований 53 зданияговорится в сообщении
В ведомстве уточнили, что российская армия ликвидировала в Красном Лимане более 30 боевиков. Кроме того, противник потерял бронеавтомобиль HMMWV производства США с личным составом, пикап и четыре наземных роботизированных комплекса.
Ранее в МО РФ сообщили, что ВС РФ берут в "огневой мешок" остатки ВСУ в Красном Лимане. Российские военнослужащие лишают киевских боевиков возможности перегруппироваться.