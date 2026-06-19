Минобороны РФ заявило о взятии противника в "огневой мешок" в Красном Лимане

ВС РФ берут в "огневой мешок" остатки боевиков ВСУ в Красном Лимане Минобороны РФ заявило о взятии противника в "огневой мешок" в Красном Лимане

Москва19 июн Вести.Штурмовики 25-й общевойсковой армии группировки ВС РФ "Запад" создают для украинских формирований в Красном Лимане "огневой мешок" и лишают их возможности перегруппировки. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав кадры продвижения российских военных в городе.

По данным ведомства, российские штурмовые группы успешно продвигаются в Красном Лимане в ДНР.

Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии продолжают зачищать город, создавая "огневой мешок" для остатков украинских формирований и лишая их возможности перегруппировки говорится в сообщении

В Минобороны также отметили роль подразделений беспилотных систем группировки "Запад". С помощью дронов-камикадзе и других ударных беспилотников российские военные препятствуют контратакам противника, срывают ротацию личного состава и подвоз боеприпасов на украинские позиции.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в Красном Лимане продолжаются бои на северо-западе. В восточной и в юго-восточной частях города ВС РФ улучшают позиции.