Москва28 июл Вести.Подразделения ВС РФ перерезают пути снабжения боевиков ВСУ в городе Красный Лиман. Для уничтожения вражеской логистики используются с помощью дронов. Об этом рассказал начальник штаба 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Жара. Беседу с ним опубликовала пресс-служба Министерства обороны РФ.

Наши операторы БПЛА наносят огневое поражение противнику уже за Красным Лиманом для того, чтобы сломать его логистику и продолжить наше наступление на Славянск и Райгородок для последующего освобождения Донбасса пояснил начальник штаба

Он добавил, что бойцам ВС РФ удалось выбить противника из Красного Лимана, в котором насчитывается 11 тысяч домов. Ранее сообщалось, что в городе продолжается зачистка подвалов от остатков врага, но основные силы ВСУ уже выбиты за пределы населенного пункта.