Москва30 июн Вести.Штурмовые подразделения 25-й общевойсковой армии Западной группировки войск продолжают продвижение на краснолиманском направлении. За прошедшие сутки в Красном Лимане российские бойцы заняли 54 здания и овладели четырьмя опорными пунктами противника, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, российские военные, действуя малыми группами, ведут зачистку городской застройки Красного Лимана от украинских формирований при поддержке артиллерии и подразделений беспилотных систем.

Так на окраине города была обнаружена группа отступающих военнослужащих ВСУ. Координаты были незамедлительно переданы операторам ударных БПЛА, которые настигли противника в укрытие говорится в сообщении

Действия штурмовых подразделений сопровождаются операторами БПЛА, которые ведут воздушную разведку, корректируют действия военнослужащих и передают информацию о перемещениях и позициях противника, отметили в МО РФ.