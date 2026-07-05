Минобороны: в Красном Лимане продолжается зачистка от мелких групп ВСУ

Продолжается зачистка Красного Лимана от мелких групп ВСУ Минобороны: в Красном Лимане продолжается зачистка от мелких групп ВСУ

Москва5 июл Вести.Подразделения закрепления 25-й общевойсковой армии продолжают разминирование и зачистку Красного Лимана в Донецкой Народной Республике от боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики подразделения закрепления 25-й армии продолжают разминирование и зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков говорится в сообщении МО РФ

Кроме того, стало известно, что штурмовики 67-й мотострелковой дивизии наступают в направлении Голубых озер.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили, что в Красном Лимане было уничтожено до 20 боевиков ВСУ и ликвидировано 11 пунктов управления дронами.