Москва14 июнВести.Подразделения Вооруженных сил России продолжают успешное продвижение в Донецкой Народной Республике. Согласно последней сводке Министерства обороны РФ, наши бойцы вышли на новые рубежи в городе Красный Лиман.
В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районамиговорится в отчете военного ведомства
Взятие Красного Лимана имеет ключевое значение для дальнейшего освобождения территории ДНР от украинских войск. Ранее сообщалось, что российские штурмовики зачищают Заводской район Красного Лимана.