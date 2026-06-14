Минобороны РФ: штурмовики взяли под контроль четыре района Красного Лимана МО РФ: российские войска вышли на северо-западные окраины Красного Лимана

Москва14 июн Вести.Подразделения Вооруженных сил России продолжают успешное продвижение в Донецкой Народной Республике. Согласно последней сводке Министерства обороны РФ, наши бойцы вышли на новые рубежи в городе Красный Лиман.

В населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами говорится в отчете военного ведомства

Взятие Красного Лимана имеет ключевое значение для дальнейшего освобождения территории ДНР от украинских войск. Ранее сообщалось, что российские штурмовики зачищают Заводской район Красного Лимана.