Минобороны РФ сообщило, что в Красном Лимане идет разминирование и зачистка Минобороны: бойцы ВС РФ проводят разминирование и зачистку в Красном Лимане

Москва4 июл Вести.Бойцы Вооруженных сил России в настоящий момент проводят разминирование и зачистку города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в российском министерстве обороны.

По данным ведомства, в течение суток в городе ликвидированы до 20 украинских боевиков, а также уничтожены бронеавтомобиль HMMWV американского производства, два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотниками.

В населенном пункте Красный Лиман Донецкой народной республики подразделения закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й армии проводят разминирование и зачистку города говорится в сводке

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российские войска завершают операцию по освобождению Красного Лимана. По словам военачальника, этот населенный пункт имеет ключевое значение для дальнейшего наступления.