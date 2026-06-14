Минобороны заявило об освобождении 37 зданий в Красном Лимане Минобороны: ВС РФ освободили 37 зданий в Красном Лимане

Москва14 июн Вести.Подразделения Южной группировки войск за минувшие сутки освободили 37 зданий в Красном Лимане в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

За сутки в населенном пункте Красный Лиман Донецкой Народной Республики освобождены 37 зданий, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих и 7 автомобилей говорится в сообщении

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения российской армии продвигаются к северным окраинам города Красный Лиман. Он добавил, что в самом городе идут ожесточенные бои, Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово применяют беспилотники, российские войска отвечают тем же.