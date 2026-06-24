Москва24 июн Вести.Российские военные проводят завершающие фазы освобождения населенных пунктов Константиновка и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике. Об этом информационной службе "Вести" рассказал военкор Добровольческого корпуса Минобороны Павел Кукушкин.

Мы параллельно с Константиновкой давим очень серьезно с востока: 25-я армия освобождает сейчас [Красный] Лиман. И порядка 10 км остается до восточных окраин Славянска с освобождением Рай-Александровки. Информационно сейчас больше деталей уделяется Константиновке, но лиманское направление такое же живое и такое же горячее. Там достаточно активно сейчас продвигаются наши штурмовики, и противник в Лимане отодвинут на западные окраины. Поэтому наряду с Константиновкой в скором времени мы ожидаем и падение Красного Лимана. У ВСУ-шников негласное соревнование: кто быстрее сдаст, это будет Красный Лиман или Константиновка. И там, и там идут завершающие фазы освобождения этих городов