ВС РФ освободили в Константиновке 172 здания за сутки

Российские военные освободили за сутки 172 здания в Константиновке ВС РФ освободили в Константиновке 172 здания за сутки

Москва13 июн Вести.Российские военные в ходе боев в городе Константиновка в ДНР освободили за сутки 172 здания, сообщает Минобороны РФ.

Отмечается, что штурмовые группы ВС РФ завершают зачистку Первомайского района, а также успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок.

За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики освобождено 172 здания говорится в сводке военного ведомства

Российским военным удалось уничтожить три боевые бронированные машины и до 40 украинских солдат.

Ранее Минобороны информировало, что российские военные освободили восточную часть Константиновки. В ВСУ опасаются потерять город к концу лета, сообщали украинские СМИ.