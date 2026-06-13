Москва13 июнВести.Российские военные в ходе боев в городе Константиновка в ДНР освободили за сутки 172 здания, сообщает Минобороны РФ.
Отмечается, что штурмовые группы ВС РФ завершают зачистку Первомайского района, а также успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь и Красный городок.
За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики освобождено 172 зданияговорится в сводке военного ведомства
Российским военным удалось уничтожить три боевые бронированные машины и до 40 украинских солдат.
Ранее Минобороны информировало, что российские военные освободили восточную часть Константиновки. В ВСУ опасаются потерять город к концу лета, сообщали украинские СМИ.