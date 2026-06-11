Минобороны РФ заявило о полном контроле над восточной частью Константиновки

ВС РФ освободили восточную часть Константиновки Минобороны РФ заявило о полном контроле над восточной частью Константиновки

Москва11 июн Вести.В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что российские военнослужащие полностью взяли под контроль восточную часть Константиновки в ДНР.

Также в Минобороны отметили, что в юго-западной части города и на территории Константиновского металлургического завода ведется уничтожение окруженных подразделений противника.

В городе Константиновка штурмовые подразделения "Южной" группировки войск ведут уличные бои. Российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины говорится в заявлении военного ведомства

Кроме того, штурмовые отряды успешно продвигаются в микрорайоне Новоселовка. В освобожденных кварталах российские военные проводят поиск и ликвидацию разрозненных групп украинских боевиков, продолжающих оказывать сопротивление.

Накануне украинский военный эксперт Константин Машовец признался, что ситуация в Константиновке для ВСУ резко ухудшается.