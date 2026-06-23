ВС РФ освободили почти 130 зданий в Константиновке, ВСУ потеряли до 90 солдат

Российские войска освободили 128 зданий в Константиновке и продолжают зачистку ВС РФ освободили почти 130 зданий в Константиновке, ВСУ потеряли до 90 солдат

Москва23 июн Вести.За сутки ВС РФ освободили от украинских боевиков 128 зданий в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР). ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Соединения и части "Южной" группировки войск продолжают наступления по всем направлениям в Константиновке. В юго-западной части города ведется уничтожение разрозненных групп противника.

За сутки от украинских боевиков освобождено 128 зданий. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих говорится в сообщении ведомства

Кроме того, противник потерял 22 автомобиля, три квадроцикла, станцию РЭБ, 29 наземных робототехнических комплексов и 22 пункта управления беспилотниками.

22 июня в интервью ИС "Вести" советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в Константиновке осталось не более 200-300 украинских боевиков. Он выразил мнение, что Киев готовится к сдаче населенного пункта в ближайшее время.