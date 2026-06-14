МО РФ: за сутки российские бойцы освободили 117 зданий в Константиновке в ДНР

Российские войска за сутки освободили 117 зданий в Константиновке МО РФ: за сутки российские бойцы освободили 117 зданий в Константиновке в ДНР

Москва14 июн Вести.Российские военнослужащие за сутки освободили 117 зданий в населенном пункте Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Активные наступательные действия в городе ведут штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса.

За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики освобождено 117 зданий отмечается в сообщении

В результате наступательных действий российские бойцы уничтожили до 90 нацистов, три бронеавтомобиля и 20 пикапов Вооруженных сил Украины (ВСУ).