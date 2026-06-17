Минобороны: ВС РФ освободили 96 зданий в Константиновке за сутки

Армия России за сутки освободила 96 зданий в Константиновке Минобороны: ВС РФ освободили 96 зданий в Константиновке за сутки

Москва17 июн Вести.Штурмовые подразделения "Южной" группировки войск продолжают наступление в городе Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР). Российские военные за сутки взяли под контроль 96 зданий, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в настоящее время продолжается уничтожение подразделений ВСУ, оказавшихся в окружении в юго-западной части города.

По данным Минобороны, за сутки были уничтожены более 70 украинских военнослужащих, шесть пикапов, а также свыше 20 наземных роботизированных комплексов, использовавшихся противником.

Ранее военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин сообщил, что в центральной части Константиновки оказались заблокированными около 300 бойцов ВСУ.