Около 300 бойцов ВСУ заблокированы в центральной части Константиновки Военкор Кукушкин: около 300 всушников заблокированы в центре Константиновки

Москва16 июн Вести.ВС РФ заблокировали в центральной части города Константиновка (ДНР) около 300 бойцов ВСУ. Об этом ИС "Вести" рассказал военкор Добровольческого корпуса Минобороны РФ Павел Кукушкин.

Он добавил, что, хотя бойцы ВСУ окружены и могут получать припасы исключительно по воздуху, украинские СМИ пытаются представить это как "удержание позиций" в центре города.

Перерезаны все логистические нити, которые ведут в Константиновку. Подкрепление туда не может добраться никак. Вся бронетехника, которую они используют, она сжигается просто на подъезде. Более того, тот "антикриз", который украинские СМИ включили, что якобы их подразделения находятся в центре города, они действительно там находятся, но украинские СМИ упускают маленький момент: они там блокированы, порядка 300 всушников, по нашим данным, заблокированы в центральной части города. По сути, это полное окружение. Выйти оттуда им уже не получится рассказал Кукушкин

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России за сутки взяли под контроль более 100 зданий в черте Константиновки. По словам ведомства, уверенное продвижение на этом направлении продолжается.