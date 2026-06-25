Боевики "Азова" и иностранные наемники ВСУ заблокированы в Константиновке Боец Опер: боевики "Азова" и наемники ВСУ заблокированы в Константиновке в ДНР

Москва25 июн Вести.Боевики "Азова" (признана террористической организацией и запрещена в РФ) и иностранные наемники ВСУ заблокированы в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил замкомандира штурмового отряда 10-го гвардейского танкового полка "Южной" группировки с позывным Опер.

Российские силы, как отметил Опер в комментарии РИА Новости, ведут работы по освобождению этого населенного пункта малыми штурмовыми группами. При этом расчеты ударных дронов и артиллерии не оставляют украинским боевикам шансов организовать снабжение или произвести ротацию.

По словам Опера, в Константиновке "присутствуют" члены "Азова". Также он добавил, что в городе точно есть наемники. Сама же Константиновка, как заметил военнослужащий, была крупным и густонаселенным городом.

Панельные дома, подвалы – очень хорошее укрепления, плюс промзоны и бомбоубежища, которые остались с советских времен. Наши бойцы вскрывают все эти укрепления и освобождают от противника. Я думаю, они уже скоро будут сдаваться в плен. Шансов выйти оттуда живыми у них практически нет сказал Опер

По его словам, при обнаружении укрытий ВСУ по ним наносится огневое воздействие с помощью артиллерии, в том числе и высокоточными снарядами "Краснополь", а также различными типами ударных БПЛА. Опер назвал Константиновку рубежом, который открывает российским военным плацдарм для дальнейших наступательных действий.

Уверенно идем вперед к победе заявил офицер

Ранее военкор Добровольческого корпуса Минобороны Павел Кукушкин рассказал ИС "Вести", что ВС РФ проводят завершающие фазы освобождения населенных пунктов Константиновка и Красный Лиман. Как сообщало Министерство обороны РФ 24 июня, российские бойцы за сутки освободили 114 зданий в Константиновке.