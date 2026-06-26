Боец Опер: в Константиновке взяли в плен около 10 боевиков ВСУ

Боец Опер рассказал о взятии в плен около 10 украинских военных в Константиновке Боец Опер: в Константиновке взяли в плен около 10 боевиков ВСУ

Москва26 июн Вести.Штурмовой отряд "Южной" группировки войск взял в плен около 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев за Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил заместитель командира отряда 10-го гвардейского танкового полка с позывным Опер, видео с его комментарием распространило Министерство обороны РФ.

По словам военнослужащего, российские бойцы смогли вывести пленных из зоны боевых действий. Он также заявил, что на других участках фронта украинские подразделения предпринимали попытки нанести удары по своим пленным.

Последний раз у нас получилось, тут около 10 человек, по-моему, вывели пленных, то есть дали возможность их вывести рассказал Опер

Кроме того, он заявил, что украинские военные пытались помешать эвакуации мирных жителей, которых российский штурмовой отряд намеревался вывезти из района боевых действий.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ несут серьезные потери на константиновском направлении и бегут, оставляя имущество и технику. Подразделения "Южной" группировки войск продолжают зачистку города, активное наступление ведется по всем направлениям.