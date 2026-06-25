В украинских подразделениях замечены польские наемники и женщины-штурмовики ТАСС: в Константиновке зафиксированы польские наемники и женщины-штурмовики ВСУ

Москва25 июн Вести.В ходе боев по освобождению Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные зафиксировали в составе подразделений ВСУ польских наемников и женщин-штурмовиков.

В плен такие бойцы пока не попадали, сообщил ТАСС заместитель командира 1-го батальона 1194-го полка "Южной" группировки войск с позывным Юса.

Ребята передают - слышат голоса польские, польские разговоры. Девушки (в подразделениях ВСУ. – Прим. ред.), заходят девушки, по два-три человека. Достаточно крепкие, то есть не боятся ничего, да, девушки - именно штурмовики сообщил военнослужащий

По его словам, подготовка женщин-штурмовиков заметна – они понимают, что делают, куда идут и адекватно реагируют на стрессовые ситуации. Что касается наемников, они, по словам военнослужащего, либо действуют до конца, либо быстро покидают позиции, когда понимают, что шансов на успех нет.

24 июня Минобороны РФ сообщило, что за сутки российские военные освободили 114 зданий в Константиновке. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих.

Военкор Добровольческого корпуса Минобороны Павел Кукушкин в интервью ИС "Вести" сообщил, что в Константиновке и Красном Лимане идут "завершающие фазы освобождения".