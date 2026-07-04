Стало известно, откуда были наемники ВСУ под Константиновкой Боец ВС РФ рассказал, откуда были наемники ВСУ под Константиновкой

Москва4 июл Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) столкнулись под населенным пунктом Константиновка ДНР с украинскими наемниками из Италии, Польши и Германии. Об этом ИС "Вести" рассказал российский военнослужащий с позывным Белый.

Российская армия ликвидировала иностранных наемников в городских кварталах Константиновки вместе с боевиками ВСУ.

Что касается наемников, … наемники агрессивно работают. В голове столько стран. Италия, Польша, Германия, кого только мы там не встречали. С ними работаем чуть иначе сказал военный

Также он добавил, что украинские боевики морально подавлены, они пытаются остаться на позиции, дождаться российских войск и сдаться.

Ранее военный с позывным Агалу заявил, что российские подразделения выстраивают оборону в освобожденной от ВСУ Константиновке.