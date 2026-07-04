Москва4 июлВести.Вооруженные силы России (ВС РФ) столкнулись под населенным пунктом Константиновка ДНР с украинскими наемниками из Италии, Польши и Германии. Об этом ИС "Вести" рассказал российский военнослужащий с позывным Белый.
Российская армия ликвидировала иностранных наемников в городских кварталах Константиновки вместе с боевиками ВСУ.
Что касается наемников, … наемники агрессивно работают. В голове столько стран. Италия, Польша, Германия, кого только мы там не встречали. С ними работаем чуть иначесказал военный
Также он добавил, что украинские боевики морально подавлены, они пытаются остаться на позиции, дождаться российских войск и сдаться.
Ранее военный с позывным Агалу заявил, что российские подразделения выстраивают оборону в освобожденной от ВСУ Константиновке.