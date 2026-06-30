Москва30 июнВести.Российские артиллеристы уничтожили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся с боем прорваться из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны.
Министерство предоставило видеокадры точных ударов по боевикам в районе Константиновки.
Российские бойцы обнаружили разрозненные группы украинских боевиков, покидавших городские кварталы Константиновки. Пытаясь избежать огневого воздействия, боевики укрылись в частном доме, который ранее оставили мирные жители.
Получив целеуказание, артиллеристы нанесли прицельный удар по дому и уничтожили укрывавшихся в доме боевиков.
Российские артиллеристы продолжают наносить удары по позициям противника, не позволяя украинским подразделениям, отступающим из Константиновки, создавать новые оборонительные рубежи в соседних населенных пунктах, уточняет Минобороны.
Президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" сообщил, что подразделения группировки войск "Юг" контролируют 96% Константиновки и продолжают активное продвижение.