Российские бойцы уничтожили пытавшихся вырваться из Константиновки боевиков ВСУ Артиллеристы уничтожили пытавшихся прорваться из Константиновки солдат ВСУ

Москва30 июн Вести.Российские артиллеристы уничтожили боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся с боем прорваться из Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны.

Министерство предоставило видеокадры точных ударов по боевикам в районе Константиновки.

Российские бойцы обнаружили разрозненные группы украинских боевиков, покидавших городские кварталы Константиновки. Пытаясь избежать огневого воздействия, боевики укрылись в частном доме, который ранее оставили мирные жители.

Получив целеуказание, артиллеристы нанесли прицельный удар по дому и уничтожили укрывавшихся в доме боевиков.

Российские артиллеристы продолжают наносить удары по позициям противника, не позволяя украинским подразделениям, отступающим из Константиновки, создавать новые оборонительные рубежи в соседних населенных пунктах, уточняет Минобороны.

Президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" сообщил, что подразделения группировки войск "Юг" контролируют 96% Константиновки и продолжают активное продвижение.