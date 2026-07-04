Москва4 июл Вести.Российские войска эвакуируют малыми группами мирное население из освобожденного города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Противник при этом продолжает активно минировать населенный пункт при помощи тяжелых дронов, а в самом городе остались инженерные заграждения ВСУ. Об этом ИС "Вести" сообщил командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу.

Также российские бойцы обеспечивают мирных граждан провизией и водой, добавил он.

Мирных граждан достаточно малыми группами мы стараемся оттуда вывозить. Мы сейчас делаем коридор, чтобы их эвакуировать. Оттуда уже началась эвакуация, маленькими группами выводим. Также … доставляем им провизию, воду, еду. У многих с водой нет проблем, с едой проблемы рассказал Агалу

Об освобождении Константиновки стало известно 3 июля. По данным РФ, населенный пункт удерживали 13,5 тысячи боевиков ВСУ. Практически все они погибли.

Отмечается, что Константиновка была одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе. По словам президента РФ Владимира Путина, взятие города имеет важное стратегическое значение и открывает прямую дорогу на города Славянск и Краматорск.