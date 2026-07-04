Генштаб ВС РФ: Константиновка была наиболее укрепленным районом обороны ВСУ Генштаб: Константиновка являлась наиболее укрепленным районом обороны ВСУ

Москва4 июл Вести.Населенный пункт Константиновка в ДНР являлся наиболее укрепленным районом обороны ВСУ, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ - первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

По его словам, система обороны Константиновки состояла из двух рубежей с более чем 150 км траншей и рвов.

В целом Константиновка была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ. Она являлась одним из четырех "городов-крепостей" наряду со Славянском, Краматорском и Дружковкой, составляющих главную линию обороны ВСУ на Донбассе сказал он

Он отметил, что Украина с 2014 года создавала в Константиновке систему обороны и активно укрепляла ее после падения Бахмута.

"Исходя из стратегической важности Константиновки, киевский режим с 2014 года начал создавать в городе хорошо укрепленную систему оборонительных позиций и активно продолжил наращивать ее фортификационное оборудование после падения Бахмута", - сказал он.

Рудской также заявил, что силы российской группировки войск "Центр" преодолели мощный оборонительный рубеж, который считался неприступным.

"Соединения группировки войск "Центр" преодолели мощный оборонительный рубеж, который возводился противником с 2014 года и считался им неприступным", - подчеркнул он.

Ранее командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба заявил, что Константиновка перешла под контроль российских сил.