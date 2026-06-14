Российские штурмовики зашли в Константиновку с использованием обходного маневра Поддубный: бойцы ВС РФ использовали обходной маневр для штурма Константиновки

Москва14 июн Вести.Российские штурмовики использовали обходной маневр для того, чтобы зайти в Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). В некоторых районах украинские боевики уже в полном окружении, не остается сомнения, что освобождение города – вопрос времени, заявил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Под полным контролем российской армии – вся восточная часть Константиновки, северо-восточные окраины и Первомайский район, зачистка которого уже завершается, отметил Поддубный. Также штурмовые действия идут в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и Новоселовка.

Основное сопротивление подавлено, сохраняется очаговое сопротивление неприятеля. И ликвидация подразделений украинской армии – вопрос ближайшего времени… Личный состав неприятеля в полном окружении в юго-западных кварталах и на территории Константиновского металлургического завода. Идет планомерное уничтожение блокированных подразделений. Войска киевского режима получают снабжение только по воздуху, но большая часть тяжелых дронов с боеприпасами, продовольствием и медикаментами уничтожается на подходах сказал военкор

По данным журналиста, российская армия параллельно с наступлением уничтожала логистику ВСУ. Так, перерезано несколько трасс, в том числе "дорога смерти" Дружковка – Константиновка.

Штурмовые группы зашли в Константиновку с использованием обходного маневра с двух направлени: с юга – через Иванополье и Плещеевку, и с северо-востока – со стороны Часов Яра. Параллельно – методичное уничтожение логистики ВСУ, еще в мае российские штурмовики перерезали проспект Ленина – центральную транспортную артерию города и часть трассы Н-20. Эта дорога связывала Константиновку со славянско-краматорской агломерацией рассказал Поддубный

Военкор также отметил работу подразделений беспилотных систем ВС РФ, которые установили господство над городом и его окрестностями в небе.

С начала июня на константиновском направлении уничтожено 79 пунктов временной дислокации противника. Расчеты FPV-дронов методично выбивают любые группы ВСУ, которые пытаются скрытно перемещаться внутри города. А в окрестностях Константиновки уничтожены все антенны связи противника и все укрытия: операторам дронов приходится работать из глубокого тыла сказал он

Фронтовая система противовоздушной обороны ВСУ в районе фактически отсутствует, сообщил Поддубный. Ее перебросили на прикрытие Киева. Российской оперативно-тактической авиации удалось взломать многоуровневую систему обороны, которую боевики выстраивали в городе с 2014 года, подчеркнул журналист. Единой системы обороны в городе у ВСУ больше нет.

После Константиновки у противника не остается ни одного укрепленного узла к югу от Краматорска, отметил военкор. Освобождение Константиновки открывает "ворота" к славянско-краматорской агломерации, битва за которую станет последней на Донбассе.