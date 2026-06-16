Москва16 июн Вести.С освобождением города Константиновки в Донецкой Народной Республике для Вооруженных сил РФ откроется юго-восточный путь через город Дружковка на окраины города Краматорск. Подробнее о продвижении российских подразделений в районе Константиновки рассказал ИС "Вести" военный корреспондент Павел Кукушкин.

По его словам, на данный момент танкисты 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск работают в северо-западной части Константиновки.

Бои ведутся уже в районе Новоселовка – это уже частный сектор. В северных окраинах Константиновки наши парни зачищают уже частный сектор. В частности, танкисты уничтожили достаточно серьезную группу противника, которая накапливалась, скажем так, в одном из укрепов для того, чтобы попытаться контратаковать рассказал военкор

Параллельно с этим бойцы добровольческого корпуса продвигаются к Константиновке с северо-востока, в районе канала Северский Донец – Донбасс, добавил журналист.

Там тоже поддавливаем в сторону Краматорска. Таким образом, и со стороны Константиновки, и северо-восточнее есть достаточно серьезные продвижения для того, чтобы в скором времени выходить на Дружковку, а после Дружковки – уже на сам Краматорск подытожил Кукушкин

16 июня Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировки российских войск "Юг" за прошедшие сутки взяли под контроль более 100 зданий в черте города Константиновка.