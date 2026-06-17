МО РФ показало кадры продвижения "Южной" группировки войск в Константиновке Минобороны показало кадры продвижения "Южной" группировки войск в Константиновке

Москва17 июн Вести.Министерство обороны РФ показало видео продвижения "Южной" группировки войск в Константиновке Донецкой Народной Республики.

На нем видно, как штурмовые группы демонстрируют флаг России после освобождения городских зданий.

Также отмечается, что бойцы ВС РФ ведут активные наступательные действия, продолжая уничтожать подразделения украинской армии в Константиновке.

За сутки штурмовыми подразделениями в черте города освобождено 96 зданий уточняется в сообщении

Ранее министерство также сообщило об освобождении населенного пункта Кутузовка в Донецкой Народной Республике.