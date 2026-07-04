МО РФ показало кадры с российским триколором в освобожденной Константиновке

Российский флаг появился в освобожденной от боевиков ВСУ Константиновке МО РФ показало кадры с российским триколором в освобожденной Константиновке

Москва4 июл Вести.Минобороны России опубликовало видео с территории освобожденного подразделениями "Южной" группировки войск населенного пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

О том, что российская армия полностью зачистила город от украинских формирований 3 июля сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На опубликованных кадрах видно, как бойцы группировки "Юг" поднимают флаг России в разных районах Константиновки.

В ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что освобождение Константиновки является ключом к освобождению всей территории ДНР. Благодаря этому, у российской армии открылся путь на город Славянск.

Как в свою очередь сообщал командующий группировкой войск "Юг" Сергей Медведев, штурмовые подразделения ВС РФ находятся в восьми километрах от занятого украинскими боевиками населенного пункта Славянск.