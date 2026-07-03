Москва3 июлВести.Освобождение города Константиновка в ДНР открывает дорогу на такие города, как Славянск и Краматорск. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
Глава государства также добавил, что уничтожение сил противника в Константиновке – это ключ к освобождению всей ДНР.
(Освобождение Константиновки. – Прим. ред.) является, безусловно, ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республикзаявил президент
Путин особо отметил стратегическую важность Константиновки, так как это ключевой транспортный узел и крупный промышленный центр Донбасса.