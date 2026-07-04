Москва4 июл Вести.Освобождение Константиновки в Донецкой народной республике открывает для Вооруженных сил России (ВС РФ) дорогу к населенному пункту Дружковка. Об этом в мессенджере MAX написал военный корреспондент Александр Коц.

Журналист отметил, что освобождение большого города - это всегда сначала выдох, а уже потом эмоции.

Что означает для нас освобождение Константиновки практически? Открытую дорогу на Дружковку, а через нее - на Краматорск и Славянск. Последнюю крупную крепость на подступах к агломерации, которую противник обещал держать до последнего человека и почти сдержал обещание - в буквальном, страшном смысле написал Коц

Он предположил, что в течение следующих недель российские войска будут заниматься закреплением тыла и разминированием Константиновки.

Накануне начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку​​​. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР и отметил, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.

За время операции по освобождению Константиновки вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 13,5 тысячи боевиков, 14 танков, 200 орудий артиллерии.