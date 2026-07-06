Москва6 июл Вести.Армия России с освобождением города Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) шагнула в "спальные районы" Вооруженных сил Украины, а киевский режим оказался в нокауте. Об этом заявил ИС "Вести" военный корреспондент бригады "Невский" Добровольческого корпуса Минобороны РФ Александр Сладков.

По словам военкора, у Армии России появилась возможность развития наступления далее за Константиновку, где противник совсем не ждал наших военных.

Мы сделали шаг в спальные районы Вооруженных сил Украины. Дальше уже - та территория, которая за Константиновкой, за Славянском, за Краматорском-Дружковкой - это уже спальные районы, где нас и не планировали видеть, где и не думали, что мы там появимся, что мы туда пойдем. Я, честно говоря, сам сомневался, потому что такая сила и мы бились, бились, но те результаты, о которых мы мечтали - они вот сейчас как раз у нас на руках сказал Сладков

По его словам, Константиновку можно использовать как плацдарм для дальнейшего наступления ВС РФ.

Мы - в спальных районах Вооруженных сил Украины. Что это значит? Не просто так, а в городе. Не просто в городе, а в городе, где более 20 тысяч зданий и строений, многие из которых - промышленные. Мы можем сегодня размещать там мощнейший плацдарм для наших дальнейших действий. В городе есть где спрятаться, маскироваться. В городе есть где провести коммуникации. В городе проще воевать из города и размещать там свои передовые пункты управления, командные пункты, склады. Не то что в поле чистом или в каких-то лесополосах. Поэтому, естественно, враг ошарашен: мы взяли Константиновку сказал Сладков

Военкор также связал освобождение Константиновки с ударами Вооруженных сил РФ по тылам противника.

Если мы рассуждаем о каких-то результатах наших ударных действий по тылам противника - вот вам и результат. Мы только начали бить - и уже заявили об окончании очень долгой, тяжелой, хитроумной операции по освобождению Константиновки. Поэтому - Константиновка, дальше шаг - уже в Днепропетровской области, дальше - наш прямой путь к полному освобождению Донбасса, о чем мы всегда говорим. сказал Сладков

Киевский режим, по словам военкора, после взятия Константиновки оказался в нокауте.

Киев в состоянии даже не грогги, даже не нокдауна - это нокаут. Они не знают, что сказать. Просто-напросто не могут привести каких-то старых зимних видео Владимира Александровича Зеленского возле константиновских домов и сказать: "Вот, это вчера было". Сейчас плюс 40 - уже не сделаешь так отметил Сладков

Он также назвал взятие Константиновки психологическим ударом по ВСУ, которым не помогла удержать город даже большая концентрация сил беспилотных систем.

Это еще психологический удар по противнику - это очень важно сегодня. По противнику, который утверждал, что мы проигрываем, что они добивают нас коптерами с неба… Сегодня нет больших группировок, есть очень активные наземные пункты обороны, но все заключается в активности беспилотной авиации. Противник сосредоточил на константиновском направлении большие силы, связанные с применением БЛА и БПС, то есть беспилотных систем, и также наземные комплексы. То есть там война еще и в воздухе была, мы, в общем-то, одержали победу здесь в этой битве подчеркнул Сладков

Ранее глава ДНР Денис Пушилин в интервью ИС "Вести" назвал освобождение Константиновки важнейшим событием для республики.