Москва6 июл Вести.Освобожденный Армией России город Константиновка в Донецкой народной республике (ДНР) был превращен противником в настоящую крепость. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" глава ДНР Денис Пушилин.

Освобождение российскими военнослужащими Константиновки глава ДНР назвал важнейшим событием для республики.

Почему? Потому что все эти годы Константиновка была для украинских вооруженных формирований ключевым узлом обороны и достаточно серьезным, мощным укрепрайоном. Противник сделал из города настоящую крепость, была для этого возможность, была такая задача и было время. По сути, высотные жилые дома были превращены в укреппозиции сказал Пушилин

Глава ДНР добавил, что ВСУ также превратили в опорный пункт промзону в Константиновке, и "противник достаточно успешно имел возможность долгое время это использовать".

Враг понимал, что освобождение данного населенного пункта открывает дорогу для наших бойцов и к Дружковке, и к Славянску, и к Краматорску, и в целом для освобождения территории подытожил Пушилин

3 июля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что Вооруженные силы РФ полностью освободили Константиновку.