NYT: Трамп заявил, что США "отправят в небытие" серп и молот, если потребуется

Трамп пригрозил вновь "отправить в небытие" серп и молот NYT: Трамп заявил, что США "отправят в небытие" серп и молот, если потребуется

Москва5 июл Вести.Соединенные Штаты готовы вновь "отправить в небытие" серп и молот – один из символов коммунизма, заявил президент страны Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне по случаю 250-летия США.

По словам американского лидера, коммунизм вновь "поднял свою уродливую голову" в США. Он сравнил его с "опухолью, которую нужно вырезать немедленно".

Звезды и полосы уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется приводит The New York Times слова Трампа

Он также заявил, что коммунизм – полная противоположность американской системе, и военные США сражались с коммунизмом по всему миру не для того, чтобы идеология вновь появилась внутри страны.

Ранее президент США назвал коммунизм величайшей угрозой Штатам со времен терактов 9/11.