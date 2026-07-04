Москва4 июл Вести.Критика идей коммунизма президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом связана с тем, что Вашингтон считает Китай своей главной угрозой, поэтому "душит компартию и коммунистов". Такое мнение в беседе с изданием "Подъем" высказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее глава Белого дома заявил, что коммунизм в настоящий момент представляет для США "величайшую угрозу" со времен Первой и Второй мировых войн, Перл-Харбора и терактов 11 сентября 2001 года.

Откройте стратегию Трампа, и вы прочитаете, кто главные враги и противники. Первое - Китай и его компартия. Почему компартия? Потому что она превратила свою страну в ведущую державу мира, научно-техническую, интеллектуальную, культурную, в мастерскую мира. И они увидели, что это не только конкурент, а угроза. А для того, чтобы страны не было, надо душить компартию и коммунистов сказал Зюганов

Лидер КПРФ также считает, что американский президент не сказал ничего нового в отношении коммунизма.

Откровенный империалист, крупный торгаш, абсолютный в международном плане стопроцентный бандит добавил политик

Ранее Трамп заявил, что США должны остановить распространение "раковой опухоли" в виде коммунизма в стране.