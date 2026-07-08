Трамп сравнил себя с Лениным и заявил, что был бы "величайшим коммунистом" Трамп: я мог бы стать величайшим коммунистом наравне с Лениным

Москва8 июл Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что он был бы "лучшим в мире коммунистом" и стоял бы в одном ряду с Владимиром Лениным, потому что идеи коммунизма легко "продать". Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции на саммите НАТО в Анкаре.

Послушайте, я хочу донести свою мысль, потому что то, что сейчас формируется в стране, – это коммунизм, а коммунизм легко продать. Я был бы величайшим коммунистом в истории. Я был бы прямо рядом с Лениным передает слова главы Белого дома телеканал Fox

При этом ранее Трамп заявлял, что считает коммунизм главной угрозой для Соединенных Штатов со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора или серии терактов 2001 года. Он также называл своей задачей остановить распространение коммунизма в США.