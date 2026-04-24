Трамп заявил, что цены на нефть беспокоят его меньше ядерного оружия у Ирана

Трамп: лучше нефть по 200 долларов, чем ядерное оружие у Ирана

Москва24 апр Вести.Президент США Дональд Трамп намерен не допустить появления у Ирана ядерного оружия, даже если это приведет к значительному повышению цен на нефть. Такое заявление он сделал в ходе общения с журналистами в Белом доме.

Отвечая на вопросы о состоянии рынка и перспективе роста стоимости нефти до 200 долларов за баррель, он подчеркнул, что "должен делать то, что правильно для страны и даже для всего мира, потому что нельзя допустить, чтобы у иранцев было ядерное оружие".

Думаю, нет ничего хуже, чем уничтожение одного, двух или трех ваших городов при помощи ядерного оружия. Думаю, нет ничего хуже, чем уничтожение Ближнего Востока, включая Израиль, при помощи ядерного оружия. Думаю, нет ничего хуже, чем атака на Европу при помощи ракет... Думаю, нет ничего хуже ядерного холокоста в Европе - Лондон, Париж, территории в Германии сказал Трамп

Он отметил, что мог бы заключить соглашение с Ираном "уже сейчас", но намерен добиться "лучшей сделки".