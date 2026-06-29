Трамп назвал коммунизм главной угрозой США со времен Второй мировой войны и 9/11 Трамп назвал коммунизм величайшей угрозой США со времен терактов 9/11

Москва29 июн Вести.Президент США Дональд Трамп считает, что коммунизм сейчас является главной угрозой для Соединенных Штатов.

С таким утверждением он выступил в соцсети Truth Social.

Коммунизм – величайшая угроза нашей стране со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора или 9/11 (серия терактов 2001 года – прим. ред.) написал Трамп

Ранее американский лидер заявил, что США должны остановить распространение "раковой опухоли" в виде коммунизма в стране.

Критика главы Белого дома в адрес коммунистов активизировалась после победы на праймериз в Нью-Йорке кандидатов социал-демократических взглядов.